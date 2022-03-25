Про це американський лідер сказав під час зустрічі з військовими США, розміщеними у Польщі.

Важливо Байден та Дуда зустрілися з волонтерами, які надають допомогу Україні та біженцям

Ставки у війні, яку розв’язала Росія в Україні, виходять далеко за межі українських кордонів. Президент США Джо Байден сказав, що зараз питання полягає у тому, чи переможе демократія й цінності, чи автократія.

Ось, що насправді поставлено на карту,

– наголосив Джо Байден.

Також Байден звернувся до американських військових, які прибули до Польщі посилювати східний фланг НАТО. Він сказав, що те, що вони роблять, має велике значення.

Додамо, що президент США Джо Байден 25 березня прибув до Польщі з візитом, який демонструє підтримку цій країні, що надає значну допомогу Україні в період збройного протистояння, розв'язаного Росією в Європі.

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