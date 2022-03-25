Джо Байден поспілкувався з представниками організацій, які надсилають гуманітарну допомогу Україні та допомагають біженцям.
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Під час переговорів глави держав присвятили кілька годин темі вирішення гуманітарної ситуації всередині України.
Також політики говорили про:
- питання захисту східного флангу НАТО,
- надання допомоги жителям України, які рятуються від повномасштабного вторгнення Росії,
- реагування на потік біженців з України.
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Раніше Джо Байден зустрівся з американськими військовими, що наразі базуються у Польщі. Президент США відзначив особливу хоробрість українських мирних жителів, які лягають під танк, захищаючи свою країну.
Додамо, що Байден 25 березня вилетить до Варшави, де вже наступного дня проведе зустріч з Дудою у Королівському палаці. Лідери країн проведуть перемовини, зустрінуться з пресою, а згодом Байден виступить з промовою.
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