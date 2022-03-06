Об этом около 22:20 6 марта сообщил глава Николаевской областной военно-гражданской организации Виталий Ким. По его словам, работа продолжается, а настроение улучшается каждый день.

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У нас возникают перспективы. А вы, враги, нервничайте! Скоро мы за вами придем,

– сказал глава ОВА.

Напомним, ранее Виталий Ким призвал российских захватчиков унести тела своих погибших. Вскоре они начнут разлагаться и загрязнять землю, а это не хорошо для украинского чернозема.

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