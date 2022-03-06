Про це близько 22:20 години 6 березня повідомив очільник Миколаївської обласної військово-цивільної організації Віталій Кім. За його словами, робота триває, а настрій покращується кожного дня.

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У нас з'являються перспективи. А ви, вороги, нервуйте! Скоро ми за вами прийдемо,

– сказав глава ОВА.

Нагадаємо, раніше Віталій Кім закликав російських загарбників забрати тіла своїх загиблих. Адже невдовзі вони почнуть розкладатися та забруднювати землю, а це не добре для українського чорнозему.

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