Об этом в эфире 24 канала рассказал член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

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"Киев пытаются обойти с северо-запада и северо-востока, и взять в полукольцо. Однако наши ВСУ построили очень надежную линию обороны. Наши спецподразделения кошмарят их по ночам, не дают спать, наши артиллеристы их красиво накрывают", – сказал он.

По его словам, ситуация контролируется Военно-гражданскими администрациями в областях, где идут бои, и ВСУ в городе Киеве. Политическое руководство государства на месте, несмотря на фейки. Президент находится в Офисе, Кабмин работает в штатном режиме.

Ситуация контролируемая. Мы видим свет, просветление и это скоро почувствуют все наши граждане,

– отметил Вениславский.

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