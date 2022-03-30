Дело в том, что Арестович рассказывает все удивительно оптимистично. В то же время, не скрывает правду.

К теме Арестович спрогнозировал, когда война пойдет на спад

Моя задача очень простая – мы, украинцы, должны удержать светлое состояние сознания, потому что мы – воины света, и должны ими остаться. Против нас воюет абсолютная дьявольщина, чистый сатанизм,

– объясняет он.

Арестович уверяет, что победить его нужно не тем, что мы убьем много людей, а тем, что сами не озвереем, не станем варварами как они.

Вас может заинтересовать один из брифингов Арестовича: смотрите видео