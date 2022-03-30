Об этом заявил советник главы Офиса Президента Алексей Арестович. По его мнению, все постепенно пойдет к завершению уже через месяц.

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Месяцами гуманитарная катастрофа не будет продолжаться. Россия не удержит эту территорию месяцами. Я думаю, что в конце апреля – начале мая все должно постепенно заканчиваться,

– заявил Арестович.

Советник главы ОП добавил, что люди смогут вернуться в Киев при условии, что мы сумеем отбросить врага от столицы километров на 50. "Не так, как сейчас, а по-настоящему", – отмечает Арестович. Но уже даже сейчас многие украинцы возвращаются в Киев.

Арестович о городах с гуманитарной катастрофой

По словам Арестовича, военные в Мариуполе держатся и могут это делать еще месяцами. Главная же проблема у гражданских, которых нужно оттуда забрать – оккупанты совершают военные преступления против них.

Также захватчики пытаются превратить Чернигов во второй Мариуполь. Город в затруднительном положении, но там сохранились пути снабжения, а гражданские могут уехать.

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