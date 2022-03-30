Британская разведка опубликовала новые данные по российским действиям в войне против Украины.
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Потери и отступление в Беларусь
Британцы подтверждают, что часть российской армии отступила на территорию Беларуси и России. Однако речь идет о тех частях, которые понесли немалые потери в боях против украинских защитников.
При этом это отступление – это лишь для реорганизации и пополнения запасов.
"Такая деятельность оказывает дополнительное давление на и без того напряженное материально-техническое обеспечение России и демонстрирует трудности, которые Россия имеет с реорганизацией своих подразделений в передовых районах в пределах Украины", – говорится в сообщении британской разведки.
Новые ракетные обстрелы
От чего Россия точно не планирует отказываться, так это от массовых артиллерийских и ракетных обстрелов. Таким образом оккупанты будут пытаться компенсировать свои сниженные возможности наземного маневра.
Сосредоточение на Донбассе
Британская разведка считает, что заявления России о сосредоточении в отношении наступлений в Донецкой и Луганской областях являются признанием того, что она пытается поддерживать больше чем одну важную ось продвижения.