Британська розвідка опублікувала нові дані щодо російських дій у війні проти України.

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Втрати та відступ до Білорусі

Британці підтверджують, що частина російської армії відступила на територію Білорусі та Росії. Однак мова йде про ті частини, які зазнали чималих втрат в боях проти українських захисників.

При цьому цей відступ – це лише для реорганізації та поповнення запасів.

"Така діяльність чинить додатковий тиск на і без того напружене матеріально-технічне забезпечення Росії та демонструє труднощі, які Росія має з реорганізацією своїх підрозділів у передових районах в межах України", – йдеться в повідомленні британської розвідки.

Нові ракетні обстріли

Від чого Росія точно не планує відмовлятися, так це від масових артилерійських та ракетних обстрілів. Таким чином окупанти намагатимуться компенсувати свої знижені можливості наземного маневру.

Зосередження на Донбасі

Британська розвідка вважає, що заяви Росії про зосередження щодо наступів в Донецькій та Луганській областях є визнанням того, що вона намагається підтримувати більш ніж одну важливу вісь просування.