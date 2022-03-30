Про це заявив радник глави Офісу Президента Олексій Арестович. На його думку, все поступово піде до звершення вже через місяць.

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Місяцями гуманітарна катастрофа не буде тривати. Росія не утримає цю територію місяцями. Я думаю, що наприкінці квітня - на початку травня все має поступово закінчуватися,

– заявив Арестович.

Радник глави ОП додав, що люди зможуть повернутися в Київ за умови, що ми зуміємо відкинути ворога від столиці кілометрів на 50. "Не так, як зараз, а по-справжньому", наголошує Арестович. Але вже навіть зараз багато українців повертають до Києва.

Арестович про міста з гуманітарною катастрофою

За словами Арестовича, військові у Маріуполі тримаються і можуть це робити ще місяцями. Головна ж проблема у цивільних, яких потрібно звідти забрати – окупанти чинять військові злочини проти них.

Також загарбники намагаються перетворити Чернігів на другий Маріуполь. Місто у скрутному становищі, але там збереглися шляхи постачання, а цивільні можуть виїхати.

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