Об этом в эфире 24 канала рассказали ведущие Артем Овдиенко и Екатерина Соляр. Они также обсудили и другие случаи дерзкого мародерства российской "великой" армии.

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В частности, журналисты рассказали о тех ситуациях, когда люди начали возвращаться в Бучу, Ирпень, Гостомель. Оккупанты после того, как совершили свои жестокие зверства, решили еще и все похитить. Однако оставили некоторые вещи.

Выяснилось, что эта армия мародеров не своровала роботы-пылесосы, которые недешево стоят. И не потому, что им "не хватало рук".

"Русня просто не понимала, что это такое. Представляете? Они не знали, что такое робот-пылесос и потому это не воровали, не обращали на них внимания и оставили их по квартирам", – удивился Овдиенко.

Вы видите, с кем мы сражаемся. Мы сражаемся с бомжами, с какой-то дикой ордой. Мы воюем с нищей и очень бедной страной,

– считает журналист.

И добавил, что уже есть даже шутка, что теперь оккупант, когда ворует стиральные машины, и довозит их к себе, по селам, уже там выясняет, что для нее нужен водопровод.

"Но на России это излишняя роскошь. Нет там такого. Они в отчаянии", – сказал Овдиенко.