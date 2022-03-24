Поэтому писатель Сергей Жадан, который сам родом из Харькова и находится там, призвал жителей города быть сильными. Об этом он сказал в эфире 24 канала.

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Он также пожелал харьковчанам стойкости и веры.

Месяц действительно был очень сложным как физически, так и эмоционально. Но сегодня очень важно держаться и понимать, за что мы воюем,

– сказал Жадан.

О том, что сейчас действительно важно

Он напомнил, что украинские защитники и все мы боремся за наше будущее, за наших детей и свою страну.

"То, как мы будем вести себя сегодня, определяет наше будущее. Поэтому, мне кажется, ужасно важно сейчас стиснуть зубы и сопротивляться агрессору, выбивать его с нашей земли", – подчеркнул Жадан.

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