Тож письменник Сергій Жадан, який сам родом із Харкова і перебуває там, закликав мешканців міста бути сильними. Про це він сказав в ефірі 24 каналу.

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Він також побажав харків'янам стійкості і віри.

Місяць справді був дуже складний як фізично, так і емоційно. Але сьогодні дуже важливо триматися і розуміти, за що ми воюємо,

– сказав Жадан.

Про те, що зараз справді важливо

Він нагадав, що українські оборонці і усі ми боремося за наше майбутнє, за наших дітей та свою країну.

"Те, як ми поводитимемося сьогодні, визначає наше майбутнє. Тому, мені здається, страшенно важливо зараз зціпити зуби та опиратися агресору, вибивати його з нашої землі", – наголосив Жадан.

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