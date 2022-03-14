Об этом в эфире общенационального канала заявил заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко.

Читайте также Около 600 жилых домов разрушено в Харькове в результате вражеского обстрела, – Терехов

Мы будем готовы сразу восстанавливать инфраструктуру. Есть штаб, который сводит эту информацию и уже начинает подготовку к восстановлению. Мы восстановим все дома, люди не останутся на улице. Это гарантируется президентом Украины,

– сказал он.

Кирилл Тимошенко указал, что сейчас обобщается информация относительно всех объектов инфраструктуры, пострадавших в результате агрессии России, говорится о: