Про це в ефірі загальнонаціонального каналу заявив заступник глави ОП Кирило Тимошенко.
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Ми будемо готові відразу відновлювати інфраструктуру. Є штаб, який зводить цю інформацію і вже починає підготовку до відновлення. Ми відновимо всі дома, всі домівки, люди не залишаться на вулиці. Це гарантується президентом України,
– сказав він.
Кирило Тимошенко вказав, що наразі узагальнюється інформація щодо всіх об'єктів інфраструктури, які постраждали внаслідок агресії Росії, мовиться про:
- житлові будинки;
- об'єкти соціальної та іншої інфраструктури;
- дороги;
- тощо.