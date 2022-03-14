Про це в ефірі загальнонаціонального каналу заявив заступник глави ОП Кирило Тимошенко.

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Ми будемо готові відразу відновлювати інфраструктуру. Є штаб, який зводить цю інформацію і вже починає підготовку до відновлення. Ми відновимо всі дома, всі домівки, люди не залишаться на вулиці. Це гарантується президентом України,

– сказав він.

Кирило Тимошенко вказав, що наразі узагальнюється інформація щодо всіх об'єктів інфраструктури, які постраждали внаслідок агресії Росії, мовиться про: