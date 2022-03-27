Как отметил глава Офиса Президента Андрей Ермак, Украина все еще ждет самолеты.

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Ермак заявил, что наши министры иностранных дел и обороны четко об этом говорили на встрече с госсекретарем Блинкеном и президентом Байденом.

Между тем война идет по всей территории моей страны. В частности, у самых границ НАТО,

– подчеркнул глава Офиса Президента.

Ранее Владимир Зеленский вспомнил НАТО 1% их самолетов и танков, которые пылятся в ангарах, пока от вражеского огня продолжают гибнуть мирные люди. Украинский лидер подчеркнул, что не просил больше, а ждет уже 31 день.

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