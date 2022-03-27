Як наголосив глава Офісу Президента Андрій Єрмак, Україна все ще чекає на літаки.

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Єрмак заявив, що наші міністри закордонних справ та оборони чітко про це говорили на зустрічі з держсекретарем Блінкеном та президентом Байденом.

Тим часом війна йде по всій території моєї країни. Зокрема, біля самих кордонів НАТО,

– підкреслив глава Офісу Президента.

Раніше Володимир Зеленський пригадав НАТО 1% їхніх літаків і танків, які припадають пилом в ангарах, поки від ворожого вогню продовжують гинути мирні люди. Український лідер наголосив, що не просив більше, а чекає уже 31 день.

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