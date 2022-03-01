Планы России о скором захвате Киева и построении "новой Украины" провалились. ВСУ дали оккупантам фантастический отпор, от которого в восторге весь мир. За преступные действия агрессор получил мощные санкции, быстро уничтожающие экономику врага, весь мир закрывает перед Россией свои двери, а Украина получает мощную всестороннюю поддержку всего мира.
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Путин уже проиграл
По мнению президента Эстонии Алара Кариса, экономике России жить осталось очень недолго, уже вскоре агрессор будет остановлен.
Мы все сегодня украинцы. Война, которую начал Путин ужасающая и опасная. Каждый, кого не беспокоит война, станет сообщником. Мы восхищаемся вашим мужеством. Путин уже проиграл войну. Украина является европейским государством, поэтому должно стать членом ЕС. Слава Украине!
– сказал он.
Важно! Раздалась информация, что враг хочет заблокировать информационные каналы и объявить о капитуляции Киева. Украинские власти и ВСУ сообщили – наше государство готово только к победе, никакой капитуляции не будет.
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