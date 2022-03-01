Плани Росії про швидке захоплення Києва та побудова "нової України" провалилися. ЗСУ дали окупантам фантастичну відсіч, від якої в захваті весь світ. За злочинні дії агресор отримав потужні санкції, які швидко нищать економіку ворога, увесь світ закриває перед Росією свої двері, а Україна отримує потужну всесторонню підтримку усього світу.

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Путін вже програв

На думку президента Естонії Алара Каріса, економіці Росії жити залишилося дуже недовго, вже незабаром агресора буде зупинено.

Ми всі сьогодні українці. Війна, яку розпочав Путін жахлива й небезпечна. Кожен, кого не турбує війна стане спільником. Ми захоплюємося вашою мужністю. Путін вже програв війну. Україна є європейською державою, тому має стати членом ЄС. Слава Україні!

– сказав він.

Важливо! Лунала інформація, що ворог хоче заблокувати інформаційні канали та оголосити про капітуляцію Києва. Українська влада та ЗСУ повідомили – наша держава готова лише до перемоги, ніякої капітуляції не буде.

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