Великий говорит, что Зеленский всегда мог спрогнозировать, какой номер будет успешным и смешным. Даже если на первый взгляд казалось иначе.

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Ну, во-первых, мы все верили в то, что он говорил. Если он говорил, что номер зайдет... Мы как-то пытались, дописывали... И потом выходили на сцену... И ты стоишь, в общем, и не понимаешь, почему так: почему мне было не смешно, а все зрители смеются,

– сказал Великий.

Каким руководителем был Зеленский

Артист добавил, что Зеленский "вникал во многие проекты". Когда "квартал" начинал какой-то проект, руководитель обязательно его просматривал. Все моменты продумывали вместе.

"А когда мы уже понимали суть, что и как делать, он говорил: "Ребята, дальше сами...", – продолжил актер.

По словам Великого, во время спорных моментов обращались или к Зеленскому или к Борису Шефиру, который тогда был шеф-редактором.

Как пишут шутки про Зеленского теперь

Ранее Великий признался, что президент иногда обижается на шутки о нем. Хотя авторская группа постоянно применяет самоцензуру. Однажды, как рассказывает актер, Зеленский даже передал "кварталу", что они "делают по-свински".

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