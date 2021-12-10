Великий каже, що Зеленський завжди міг спрогнозувати, який номер буде успішним та смішним. Навіть якщо на перший погляд задавалось інакше.

До теми Іноді робите по-свинськи, – актор "Кварталу" про те, як Зеленський реагує на жарти про себе

Ну, по-перше, ми всі вірили в те, що він говорив. Якщо він казав, що номер зайде… Ми якось намагалися, дописували… І потім виходили на сцену… І ти стоїш, у загалом, і не розумієш, чому так: чому мені було не смішно, а всі глядачі сміються,

– сказав Великий.

Яким керівником був Зеленський

Артист додав, що Зеленський "вникав у багато проєктів". Коли "квартал" починав якийсь проєкт, керівник обов'язково його переглядав. Усі моменти продумували разом.

"А коли ми вже розуміли суть, що і як робити, він казав: "Хлопці, далі самі...", – продовжив актор.

За словами Великого, під час суперечливих моментів зверталися або до Зеленського або до Бориса Шефіра, який тоді був шеф-редактором.

Як пишуть жарти про Зеленського тепер

Раніше Великий зізнався, що президент інколи ображається на жарти про нього. Хоча авторська група постійно застосовує самоцензуру. Одного разу, як розповідає актор, Зеленський навіть передав "кварталу", що вони "роблять по-свинськи".

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