На фото можно увидеть советника руководителя Офиса Президента Алексея Арестовича, советника главы ОП Михаила Подоляка и журналиста и экс-нардепа Сергея Лещенко.

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"Мы всегда максимально открыты, искренне разговариваем с нашими геройскими людьми. Потому что мы – Украина. Лучшая страна мира. Смелая, профессиональная, отчаянная. Равных нам по готовности брать на себя ответственность нет", – говорится в сообщении.

Подоляк добавил, что ключевые спикеры – всегда здесь, в Украине.

Добавим, что глава Офиса Президента Андрей Ермак рассказал, как во время войны России против Украины выглядит день его и Владимира Зеленского. Спят они по 3 – 4 часа.

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