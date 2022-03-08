Об этом глава Белого дома сообщил на брифинге. Он отметил, что США также помогают Европе в вопросе беженцев, чтобы все не легло на плечи ЕС.

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Мы ввели самые масштабные экономические санкции, – Байден

Мы ввели значительные экономические санкции, и в результате российская экономика уже дала трещину. На 50% уже свалился курс рубля. Один российский рубль стоит меньше одного американского цента,

– рассказал Байден.

Глава Белого дома подчеркнул, что Центробанк России пытается спасти ситуацию с национальной валютой. Также Байден отметил, что российским банкам усложнили возможность сделок с остальным миром. Санкции коснулись и доступа Москвы к высоким технологиям, что помешает оборонному сектору на много лет вперед.