Об этом Зеленский заявил в интервью для программы 60 Minutes американского телеканала CBS.

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Что такое западные ценности

Президент спросил, разве у людей, которые живут на Западе, не такие ценности, как у нас.

Мы, как отметил Зеленский, защищаем одну ценность – жизнь, а также право человека самому выбирать, что он сегодня будет делать, на каком языке будет общаться, куда будет поступать.

Мы боремся за это право, а это и есть свобода,

– подчеркнул Зеленский.

По словам Зеленского, это не западные, а человеческие ценности.

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