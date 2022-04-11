Об этом Зеленский заявил в интервью для программы 60 Minutes американского телеканала CBS.
Читайте также К преступлениям в Украине причастны все: от начальников до тех, кто поддержал оккупацию, – Зеленский
Что такое западные ценности
Президент спросил, разве у людей, которые живут на Западе, не такие ценности, как у нас.
Мы, как отметил Зеленский, защищаем одну ценность – жизнь, а также право человека самому выбирать, что он сегодня будет делать, на каком языке будет общаться, куда будет поступать.
Мы боремся за это право, а это и есть свобода,
– подчеркнул Зеленский.
По словам Зеленского, это не западные, а человеческие ценности.
Может заинтересовать – Зеленский обратился к Южной Корее: