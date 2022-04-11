Про це Зеленський заявив в інтерв'ю для програми 60 Minutes американського телеканалу CBS.

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Що таке західні цінності

Президент запитав, хіба у людей, які живуть на Заході, не такі цінності, як у нас. Вони однакові.

Ми, як зауважив Зеленський, захищаємо одну цінність – життя, а також право людини самій обирати, що вона сьогодні робитиме, якою мовою спілкуватиметься, куди вступатиме.

Ми боремось за це право, а це і є свобода,

– наголосив Зеленський.

За словами Зеленського, це не західні, а людські цінності.

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