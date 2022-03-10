"Мы ждем конкретный сигнал. Ждем мощную поддержку. Это будет справедливо. Это будет по-европейски", - отметил Зеленский.
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На днях лидеры Евросоюза собираются, чтобы обсудить войну России против Украины. Чтобы обсудить нашу заявку на вступление в ЕС.
"Мы ждем конкретный сигнал. Ждем мощную поддержку. Это будет справедливо. Это будет по-европейски", - отметил Зеленский.
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