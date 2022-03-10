Про це розповів президент України Володимир Зеленський під час звернення 10 березня, передає 24 канал.

Увага Володимир Зеленський звернувся до українців у 15-ий день війни

Ми чекаємо на конкретний сигнал. Чекаємо потужну підтримку. Бо це буде справедливо. Це буде по-європейськи,

– зазначив Зеленський.

Він додав, що влада точно знає, хто і яку позицію займає.

"Ми точно знаємо, хто – за нас, а хто – вважає, що Євросоюз це просто бухгалтерія... Прибутки-витрати і не більше. Будемо переконувати. Життя буде переконувати", – наголосив він.

Вступ в ЄС: останні новини

Володимир Зеленський підписав заявку на членство України у Євросоюз та попросив розпочати скорочену процедуру приєднання. У Верховній Раді нагадали про очікуваний вступ.

Раніше повідомлялось, що Європейський Союз може розглянути заявку України на вступ вже 10 – 11 березня.

Голова Європейської Ради Шарль Мішель зауважив, що відповідне рішення розглянуть вже незабаром. Мовляв, солідарність, дружба та безпрецедентна допомога ЄС для України є непохитними.

Ранкове звернення Зеленського за 10 березня

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