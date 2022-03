Про це 7 березня повідомив голова Європейської Ради Шарль Мішель. Такою чудовою для нас новиною він поділився у своєму твіттері.

Раніше Європарламент рекомендував надати Україні статус кандидата на вступ до ЄС

ЄС непохитний у підтримці України

Україна стала кандидатом на вступ до Євросоюзу менше, ніж за тиждень до цього. Слід зауважити, що процедура вступу завжди займає щонайменше кілька місяців або й років.

Солідарність, дружба та безпрецедентна допомога ЄС для України є непохитними. Ми обговоримо заявку України на членство найближчими днями,

– написав Мішель.

Він також додав, що ЄС твердо стоїть на боці України в зусиллях щодо полегшення гуманітарних страждань. Мовиться про все, до чого призвела цинічна агресія Росії. Також Європа наполягає на необхідності забезпечення ядерної безпеки.



Публікація Шарля Мішеля у твіттері / Скриншот 24 каналу

Повний текст записів у твіттері Шарля Мішеля:

Continued close contact with President Zelenskyy. The EU stands firmly by Ukraine's side in efforts to alleviate humanitarian suffering inflicted by Russia's aggression and ensure nuclear safety.

The EU's solidarity, friendship and unprecedented assistance for Ukraine are unwavering. We will discuss Ukraine's membership application in coming days.