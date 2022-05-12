В такой ситуации оказалась и украинская певица NAVKA (Марина Тимофийчук), вынужденная выезжать из Киева, разъезжаться с семьей и ехать за границу с двумя детьми.

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Дальше – прямая речь.

Мы знали точно, что наша семья разъезжается

Когда началось полномасштабное вторжение в Украину, мы находились в Киеве. И выехали оттуда через несколько дней, поскольку знали точно, что не хотим застрять в пробках. А еще, в день, когда мы уезжали, мы знали точно, что наша семья разъезжается, потому что мужу пришла повестка, потому что он офицер запаса. Мы решили, что нам с детьми будет безопаснее уехать в Черновцы, к родителям.

Около десяти дней я занималась в Черновцах волонтерством: помогала переселенцам и в волонтерском центре закрывала определенные нужды военных. Потом мне однажды в один день позвонили трое разных людей из трех разных стран, знакомые мои, и начали очень активно приглашать к себе. Я категорически отказалась, потому что в мои планы точно не входило переезжать за границу.

Прошло немного времени и я поняла, что детям нужно учиться, онлайн-уроки у них не проводились нормально, потому что, конечно, учителя не могли под обстрелами проводить обучение. Это стало главной причиной, почему я уехала за границу, хотя с самого начала я до последнего верила, что смогу их самих отправить и вернуться.

Но страна, которую мы выбрали – это Германия. Здесь очень жесткие законы по поводу того, что дети должны всегда быть на попечении и их нельзя оставить даже на день, так чтобы это было незамеченным, какие бы вежливые и самостоятельные дети ни были. И это может иметь отрицательные последствия.

Марина с детьми / Фото предоставлены сайту 24 канала

Мне позвонила одна волонтер, которая сказала, что вот, через два часа будет ехать Андреас, тоже волонтер, который из Дрездена, привезет в Черновцы гуманитарку и потом поедет обратно. Спросила, хочу ли я до сих пор отправить детей. Я говорю, что детей самих уже не буду отправлять, надо мне тоже ехать. У меня было всего два часа на сборы и мы совсем не готовились, никто не был готов к тому, что мы поедем и родители не были готовы, соответственно, и не было у нас долгого стресса. Границу пересекли быстро, потому что это была волонтерская машина, дальше нас довезли в Сучаву, оттуда сели на автобус, который вез в Дрезден.

В Дрездене переночевали в школе, где-то там может сто человек ночевало на раскладушках. Все это время кто-то предлагал что-нибудь поесть, хотя мы с собой и так взяли еду и средства. Все приезжающие настолько окружены вниманием, что я была в восторге, если честно.

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Из Дрездена на следующий день я поехала в город Брауншвейг, откуда меня забрал мой знакомый – Томас, жена которого тоже черновчанка. Сейчас мы живем в небольшом поселке (или хуторе), недалеко от Брауншвейга.

Владелец квартиры дал ключи от машины и сказал: "Пользуйся"

Для украинцев в Германии поезда бесплатны. Все абсолютно просто, ты говоришь, что ты из Украины и показываешь паспорт, и они дают тебе билет, куда ты хочешь ехать. В плане помощи уехавшим украинцам Германия – просто супер, здесь помощь на очень высоком уровне.

NAVKA с детьми выехала в Германию / Фото предоставлены сайту 24 канала

И мы здесь делаем все, для того, чтобы Германия была такой же активной в помощи украинским военным, потому что для меня и для таких как я значительно важнее, чтобы наши любимые, наши дома были сохранены, чтобы мы туда вернулись. Здесь могут быть суперусловия, суперкомфортно, но все равно у нас есть цель отстраивать Украину. Поэтому дети должны учиться в развитых странах с нормальными ценностями, без стрессов, чтобы вернуться в Украину и именно их впереди ждет развитие Украины.

Томас и Марина, которые меня звали сюда, несмотря на то, что первый раз в телефонном разговоре от меня услышали категоричное "нет", что я не собираюсь никуда переезжать – проигнорировали ответ. Они сказали владельцу квартиры подождать, забронировали ее и сказали, что я приеду. Прошла где-то неделя, я им написала: "У меня есть возможность уехать сегодня, я буду у вас через день, ехать ли мне?" Они мне написали: "Да, квартира все это время ждала тебя."

Я живу в маленькой деревне, где нет ни магазина, ни школы. Поначалу это было для меня шоком, потому что я привыкла к активности, но я не успела повиснуть в таком состоянии: однажды ко мне пришел владелец квартиры, дал ключи от машины, и сказал: "Пользуйся". Это очень сильно развязало руки, ведь в Германии удобная логистика.

Марина с детьми / Фото предоставлены сайту 24 канала

Мы все прекрасно понимаем, что война закончится нескоро

90% немцев, с которыми я сталкиваюсь, – это желающие помогать украинцам, кто-то считает, что украинцам нужно помогать оружием, кто-то – что правительство Германии делает недостаточно. Все они полностью поддерживают мою риторику. Поэтому сейчас есть огромный шанс встретить в Германии очень крутых людей, которые не просто солидарны с Украиной, не просто выступают за мир, но от своего правительства требуют большей военной поддержки нашим воинам.

В тот же день, когда мне дали машину в пользование, я уехала в город, расположенный в 20 километрах от меня, называется Брауншвейг, чтобы помочь перегрузить с прицепа гуманитарную помощь, которая должна была ехать в Украину. Потом мы поехали в огромный волонтерский центр, куда немцы приносят помощь, а волонтеры ее сортируют. Когда я приехала, волонтеры были очень измучены, потому что работали без выходных. Потому что я зашла именно в такой момент – между нами закрепилась связь, мы с ними очень подружились.

Сначала я пришла их благодарить за то, что они помогают украинцам, а дальше каждый, кому я пыталась где-то в чем помочь, поддержать, начал помогать мне. Они искали для меня концерты и рассказывали о моем творчестве – как результат, где-то через две недели у меня было два концерта. Один в старом графстве, городе Луклум, это недалеко от моего дома, там мы собрали 2 тысячи евро. Другой в городе Хеттинген, там собрали 3 тысячи евро, и вот, несколько дней назад был концерт в городе Брауншвейг.

Певица в волонтерском центре / Фото предоставлены сайту 24 канала

Мы доносили свои месседжи, которые нужно доносить Европе, потому что не все в Европе понимают, что это действительно война за человечность, которая просто происходит на территории Украины, и в случае того, если Украина не выдержит, то Россия нападет на Польшу, на Германию. Это понимают не все, и мы это максимально доносим.

На последнем концерте тоже собрала 2 тысячи евро, и я планирую дальше продолжать делать такие концерты и откликаться на предложения всех активистов, где бы они ни были. Раньше все собранные средства шли на медицинские нужды, но сейчас мне муж написал, что им тоже очень нужны внедорожники.

Поэтому я понимаю, что следующие мои шаги в организации сбора средств, концертов, каких-то ярмарок будут для того, чтобы обеспечить ребят автомобилями.

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По поводу возвращения в Украину, мы решили, что пока мой муж и продюсер выполняют важные боевые задачи на юге, то я должна оставаться здесь, в безопасности, и у меня есть мое оружие – песни, и я должна воевать на этом фронте.

Как бы ни хотелось, как бы ни скучала по дому, я точно не занимаюсь самообманом, что мы здесь на немного, что война закончится через неделю или через месяц. Мы все прекрасно понимаем, что война закончится нескоро. Война закончится тогда, когда в России закончится ресурс, а ресурса у нее еще очень много.

Поэтому я как не планировала ехать в Германию, так я и не планирую ехать в Украину. Этот момент, когда настанет, тогда он настанет. Не занимаюсь планированием, размышлениями, трачу свою энергию на дела, которые принесут пользу Украине. Я надеюсь, что тот момент, когда мы победим российских оккупантов, приближается с каждым нашим делом. А мы победим однозначно.

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