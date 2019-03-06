Мы должны не потерять шанс выбрать проукраинского антикоррупционного Президента, – Садовый

"Я, возможно, сделал нетипично для украинской политики. Но это нормальная мировая практика, когда ты анализируешь, смотришь, какие шансы есть. Садовый имеет больший уровень доверия, но Гриценко имеет высший рейтинг. А демократическим, антикоррупционным проукраинским силам сегодня как никогда важна победа".

Так в эфире "Свободы слова" на ICTV прокомментировал решение об отзыве своей кандидатуры с президентских выборов лидер "Объединения "Самопомич", мэр Львова Андрей Садовый.

Политик убежден, что если сейчас потерять шанс избрать проукраинского антикоррупционного Президента, можно забыть о честных парламентских выборах: "сегодня олигархат имеет влияние на 95%. Поэтому костяк нормальных людей должен сегодня быть вместе".

Платформой для такого объединения, по его словам, должна стать партия "Объединение "Самопомич".

Мы сегодня парламентская партия, имеем развитую структуру. Мы честно вышли из созданной в 2015 году коалиции из-за того, что начались махинации и схемы. Но фракция работает – если бы не голоса "Самопомочи", очень много реформаторских законов не были бы приняты. И для меня важно, чтобы в следующем парламенте был также "ДемАльянс", "Гражданская позиция", "Сила людей". Чтобы все адекватные люди были вместе и создали коалицию,

– сказал Садовый.

Напомним, накануне Андрей Садовый отозвал свою кандидатуру с президентских выборов и поддержал Анатолия Гриценко. По этому поводу в четверг, 7 марта, Андрей Садовый и Анатолий Гриценко анонсировали совместную пресс-конференцию.