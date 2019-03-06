Ми маємо не втратити шанс обрати проукраїнського антикорупційного Президента, – Садовий

"Я, можливо, зробив нетипово для української політики. Але це нормальна світова практика, коли ти аналізуєш, дивишся, які шанси є. Садовий має більший рівень довіри, але Гриценко має вищий рейтинг. А демократичним, антикорупційним проукраїнським силам сьогодні як ніколи важлива перемога".

Так в ефірі "Свободи слова" на ICTV прокоментував рішення про відкликання своєї кандидатури з президентських виборів лідер "Об’єднання "Самопоміч", міський голова Львова Андрій Садовий.

Політик переконаний, що якщо зараз втратити шанс обрати проукраїнського антикорупційного Президента, можна забути про чесні парламентські вибори: "Сьогодні олігархат має вплив на 95%. Тому кістяк нормальних людей повинен сьогодні бути разом".

Платформою для такого об’єднання, за його словами, має стати партія "Об’єднання "Самопоміч".

Ми сьогодні парламентська партія, маємо розвинуту структуру. Ми чесно вийшли зі створеної у 2015 році коаліції через те, що почалися оборудки і схеми. Але фракція працює – якщо б не голоси "Самопомочі", дуже багато реформаторських законів не були б ухвалені. І для мене важливо, щоб в наступному парламенті був також "ДемАльянс", "Громадянська позиція", "Сила людей". Щоби всі адекватні люди були разом і створили коаліцію,

– сказав Садовий.

Нагадаємо, напередодні Андрій Садовий відкликав свою кандидатуру із президентських виборів та підтримав Анатолія Гриценка. З цього приводу у четвер, 7 березня, Андрій Садовий та Анатолій Гриценко анонсували спільну прес-конференцію.