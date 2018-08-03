Мы должны помочь фермерам дышать полной грудью, быть свободными людьми, – Садовый

В Киеве проходит II Антирейдерский форум, где более 300 человек – народные депутаты Украины, представители Администрации Президента, Кабинета Министров, адвокаты, правозащитники, предприниматели и аграрии со всей Украины рассматривают реальные примеры рейдерства на конкретных предприятиях, обсуждают пути решения проблемы и работают над изменениями законов для защиты частной собственности.

"В каждой стране мира, где есть уважение к человеку, есть понимание важности качественной продукции сельского хозяйства. Там государство помогает и поддерживает. У нас, к сожалению, только разговоры. Например, мне как гражданину Украины обидно, что у нас за времена независимости десятки миллиардов были выделены на поддержку аграрного сектора, но большая часть этих денег пошла и дальше идет на предприятия, к которым имеют отношение политики, чиновники. А обычный фермер самом деле мало что получает, он выживает", – отметил во время открытия Форума лидер "Объединения "Самопомич" Андрей Садовый.

Следовательно, для роста аграрного производства, переработки и занятости в селе, в рамках события Андрей Садовый подписал меморандум о сотрудничестве "Самопомочи" с общественной организацией "Всеукраинский Аграрный форум". Среди ключевых приоритетов сотрудничества политической силы и общественного сектора – противодействие рейдерству и теневой аренде земли и земельная реформа.

"С первого дня работы мои коллеги из "Самопомочи" имели четкий приказ – любое решение, которое вносится в парламент, любой законопроект должен пройти консультации и дискуссии с экспертным средами. С теми людьми, которые знают это не из теории, а из практики. И хочу сегодня поблагодарить представителей аграрного сектора – они многому научили наших депутатов.

Я бы хотел, чтобы сегодняшний меморандум стал историческим, чтобы мы с удвоенной энергией работали, чтобы наше законодательство стало реальным и живым. Чтобы каждый стал хозяином на своей земле. Чтобы мы забыли о рейдерстве.

Потому что когда ты сам выращиваешь урожай, а у тебя его воруют, когда ты собственными руками создаешь предприятие, а у тебя его воруют, и те, кто это сделал, смеются тебе в глаза, потому что они договорились с силовиками, – это разрывает душу. Я понимаю отчаяние людей. Поэтому наша задача быть с вами, думать и работать вместе", – отметил Андрей Садовый.

Отметим, это второй меморандум, который подписала Политическая партия "Объединение "Самопомич: "Первый – это коалиционное соглашение, которое было подписано в 2014 году. К большому сожалению, оно недолго работало, потому что наши коллеги по коалиции через год начали ходить налево, поэтому мы их честно поблагодарили. Потому очень внимательно относимся ко всем документам, которые мы подписываем", – подытожил Андрей Садовый.