Ми повинні допомогти фермерам дихати на повні груди, бути вільними людьми, – Садовий

У Києві триває ІІ Антирейдерський форум, де понад 300 осіб – народні депутати України, представники Адміністрації Президента, Кабінету Міністрів, адвокати, правозахисники, підприємці та аграрії з усієї України розглядають реальні приклади рейдерства на конкретних підприємствах, обговорюють шляхи вирішення проблеми та працюють над пропозиціями змін до законодавства для захисту приватної власності.

"У кожній країні світу, де є повага до людини, є і розуміння важливості якісної продукції сільського господарства. Там держава допомагає і підтримує. У нас, на жаль, лише розмови. Наприклад, мені як громадянину України прикро, що у нас за часи незалежності десятки мільярдів були виділені на підтримку аграрного сектору, але велика частина цих грошей пішла і далі йде на підприємства, до яких мають відношення політики, урядовці. А звичайний фермер насправді мало що отримує, він виживає", – закцентував під час відкриття Форуму лідер "Об’єднання "Самопоміч" Андрій Садовий.

Відтак, задля зростання аграрного виробництва, переробки та зайнятості на селі, у рамках події Андрій Садовий підписав меморандум про співпрацю "Самопомочі" із громадською спілкою "Всеукраїнський Аграрний форум". Серед ключових пріоритетів співпраці політичної сили та громадського сектору – протидія рейдерству та тіньовій оренді землі і земельна реформа.

"Із першого дня роботи мої колеги із "Самопомочі" мали чіткий наказ – будь-яке рішення, яке вноситься в парламент, будь-який законопроект має пройти консультації і дискусії з експертними середовищами. З тими людьми, які знають це не з теорії, а з практики. І хочу сьогодні подякувати представникам аграрного сектору – вони багато чого навчили наших депутатів.

Я би хотів, щоб сьогоднішній меморандум став історичним, щоб ми з подвійною енергією працювали, аби наше законодавство стало реальним і живим. Щоб кожен став господарем на своїй землі. Щоб ми забули про рейдерство.

Бо коли ти сам вирощуєш врожай, а в тебе його крадуть, коли ти власними руками створюєш підприємство, а в тебе його крадуть, і ті, хто це зробив, сміються тобі в очі, бо вони домовилися з силовиками, – це розриває душу. Я розумію відчай людей. Тому наше завдання бути з вами, думати і працювати разом", – наголосив Андрій Садовий.

Зазначимо, це другий меморандум, який загалом підписала Політична партія "Об’єднання "Самопоміч": "Перший – це коаліційна угода, яка була підписана у 2014 році. На превеликий жаль, вона недовго працювала, бо наші колеги по коаліції через рік почали ходити наліво, тож ми їм чесно подякували. Бо дуже уважно ставимося до всіх документів, які підписуємо", – підсумував Андрій Садовий.