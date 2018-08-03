12:55
3 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
28°C
28°C 17°C
  • субота
    29°C 18°C
  • неділя
    28°C 19°C
  • понеділок
    24°C 18°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА УКРАЇНІ – 27 ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВАЛЮТА
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Космічний "прорив" Рогозіна. Гравітаційна аномалія РФ
Вєсті Кремля
20:57, 2 серпня
Вєсті.UA. Таємниці Верховної Ради. Мандрівник Ляшко
Вєсті.UA
20:56, 2 серпня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини політики
ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА УКРАЇНІ – 27 ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВАЛЮТА

Ми повинні допомогти фермерам дихати на повні груди, бути вільними людьми, – Садовий

16 Читать новость на русском
Андрій Садовий
Андрій Садовий / samopomich.ua

У Києві триває ІІ Антирейдерський форум, де понад 300 осіб – народні депутати України, представники Адміністрації Президента, Кабінету Міністрів, адвокати, правозахисники, підприємці та аграрії з усієї України розглядають реальні приклади рейдерства на конкретних підприємствах, обговорюють шляхи вирішення проблеми та працюють над пропозиціями змін до законодавства для захисту приватної власності.

"У кожній країні світу, де є повага до людини, є і розуміння важливості якісної продукції сільського господарства. Там держава допомагає і підтримує. У нас, на жаль, лише розмови. Наприклад, мені як громадянину України прикро, що у нас за часи незалежності десятки мільярдів були виділені на підтримку аграрного сектору, але велика частина цих грошей пішла і далі йде на підприємства, до яких мають відношення політики, урядовці. А звичайний фермер насправді мало що отримує, він виживає", – закцентував під час відкриття Форуму лідер "Об’єднання "Самопоміч" Андрій Садовий.

Відтак, задля зростання аграрного виробництва, переробки та зайнятості на селі, у рамках події Андрій Садовий підписав меморандум про співпрацю "Самопомочі" із громадською спілкою "Всеукраїнський Аграрний форум". Серед ключових пріоритетів співпраці політичної сили та громадського сектору – протидія рейдерству та тіньовій оренді землі і земельна реформа.

"Із першого дня роботи мої колеги із "Самопомочі" мали чіткий наказ – будь-яке рішення, яке вноситься в парламент, будь-який законопроект має пройти консультації і дискусії з експертними середовищами. З тими людьми, які знають це не з теорії, а з практики. І хочу сьогодні подякувати представникам аграрного сектору – вони багато чого навчили наших депутатів.

Я би хотів, щоб сьогоднішній меморандум став історичним, щоб ми з подвійною енергією працювали, аби наше законодавство стало реальним і живим. Щоб кожен став господарем на своїй землі. Щоб ми забули про рейдерство.

Бо коли ти сам вирощуєш врожай, а в тебе його крадуть, коли ти власними руками створюєш підприємство, а в тебе його крадуть, і ті, хто це зробив, сміються тобі в очі, бо вони домовилися з силовиками, – це розриває душу. Я розумію відчай людей. Тому наше завдання бути з вами, думати і працювати разом", – наголосив Андрій Садовий.

Зазначимо, це другий меморандум, який загалом підписала Політична партія "Об’єднання "Самопоміч": "Перший – це коаліційна угода, яка була підписана у 2014 році. На превеликий жаль, вона недовго працювала, бо наші колеги по коаліції через рік почали ходити наліво, тож ми їм чесно подякували. Бо дуже уважно ставимося до всіх документів, які підписуємо", – підсумував Андрій Садовий.

Теги: Новини політики Законодавство Андрій Садовий Самопоміч Агро 24 Кабінет Міністрів України
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Ризики Томосу
сьогодні, 12:01 Ризики Томосу
Віталій Ковач
Волонтери розповіли, як працюють російські системи по виявленню снайперів
сьогодні, 08:40 Волонтери розповіли, як працюють російські системи по виявленню снайперів
Повернись живим
Євросоюз визнає Україну "безпечною третьою країною", але чи так це насправді?
2 серпня, 22:01 Євросоюз визнає Україну "безпечною третьою країною", але чи так це насправді?
Блог Медіа
ТОП-5 безрамкових смартфонів, що дешевші за популярні бренди
2 серпня, 21:03 ТОП-5 безрамкових смартфонів, що дешевші за популярні бренди
Як Новинський війною погрожує, і чому Порошенко не позбавляє його громадянства
2 серпня, 21:00 Як Новинський війною погрожує, і чому Порошенко не позбавляє його громадянства
Дмитро Гнап
Раптова хвороба Путіна набагато серйозніша, – Independent
 15 лютого , 09:13
Скандал тижня у соцмережах: Вакарчук розділив українців
 9 квітня 2017 , 23:35
Хто з кандидатів у президенти Росії кращий для України: відповідь експерта
 30 жовтня 2017 , 03:40
В одну Дуду: чому президент Польщі також проти "бандерівців"?
 9 лютого , 12:00
Яценюк: У першому кварталі очікуємо рішення Стокгольмського арбітражу в справі проти "Газрому"
 28 листопада 2016 , 20:34
У Малі вибирають президента серед 24 кандидатів
 29 липня , 17:07
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук