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      НОРМАНДСКАЯ ВСТРЕЧА 2019 ДОПИНГ СКАНДАЛ В РОССИИ ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ

      Мы должны выжимать из них максимум: Фурса про газовый контракт с Россией

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      Россия заинтересована в заключении даже краткосрочного транзитного контракта, минимум на полгода. Взамен Украина должна давить на долгосрочный контракт.

      Об этом в прямом эфире 24 каналу сообщил экономический эксперт Сергей Фурса.

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      По словам эксперта, Украина должна выжимать максимум из России в решении газового вопроса. Нужно настаивать на заключении долгосрочного транзитного контракта на базовый срок – десять лет. Эксперт отметил, что в газовом вопросе позиции Украины являются очень сильными.

      Прогнозы по газовой ситуации

      Сергей Фурса отметил, если транзитных договоров не будет, с первого января начнется газовая война. Россия будет иметь с этого определенную выгоду, поскольку отказ от российского газа приведет к значительному росту цен на европейских рынках.

      Украина готова к этому. Мы закачали рекордные объемы в газохранилища. Так или иначе, они будут вынуждены подписать транзитное соглашение,
      – прокомментировал эксперт.

      Скидки на газ для Украины

      По мнению Сергея Фурсы, Украине не нужны никакие политические скидки, потому что это всегда означает коррупцию. Кроме того, де-факто мы вообще ничего не выиграем от этого газа, который дешевле на 25%.

      Что нужно знать о переговорах по газовому контракту:

      • Действие контракта о транзите газа между Украиной и Россией завершается 31 декабря 2019 года.
      • Украина хочет заключить новый долгосрочный контракт, сроком на десять лет, зато в России предлагают только на один год.
      • В "Нафтогазе" заявляют, что Украина не собирается забыть 22 миллиарда долларов, которые должна Россия.
      • "Газпром" официально отказался напрямую поставлять газ в Украину, пока Украина не откажется от своих побед в международных арбитражах.
      • "Нафтогаз" видит возможность в том, чтобы "Газпром" отдал Украине три миллиарда долга за Стокгольмский арбитраж прямым поставкам газа.
      • Президент РФ заявляет, что Россия готова поставлять газ в Европу только на своих условиях.

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      Автор: Марина Васильева
      Теги: Газ Инфографика Нормандская встреча 2019 Владимир Путин Новости России Новости политики Новости Украины Украина – Россия Газовый контракт
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