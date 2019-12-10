Мы должны выжимать из них максимум: Фурса про газовый контракт с Россией
Россия заинтересована в заключении даже краткосрочного транзитного контракта, минимум на полгода. Взамен Украина должна давить на долгосрочный контракт.
Об этом в прямом эфире 24 каналу сообщил экономический эксперт Сергей Фурса.
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По словам эксперта, Украина должна выжимать максимум из России в решении газового вопроса. Нужно настаивать на заключении долгосрочного транзитного контракта на базовый срок – десять лет. Эксперт отметил, что в газовом вопросе позиции Украины являются очень сильными.
Прогнозы по газовой ситуации
Сергей Фурса отметил, если транзитных договоров не будет, с первого января начнется газовая война. Россия будет иметь с этого определенную выгоду, поскольку отказ от российского газа приведет к значительному росту цен на европейских рынках.
Украина готова к этому. Мы закачали рекордные объемы в газохранилища. Так или иначе, они будут вынуждены подписать транзитное соглашение,
– прокомментировал эксперт.
Скидки на газ для Украины
По мнению Сергея Фурсы, Украине не нужны никакие политические скидки, потому что это всегда означает коррупцию. Кроме того, де-факто мы вообще ничего не выиграем от этого газа, который дешевле на 25%.
Что нужно знать о переговорах по газовому контракту:
- Действие контракта о транзите газа между Украиной и Россией завершается 31 декабря 2019 года.
- Украина хочет заключить новый долгосрочный контракт, сроком на десять лет, зато в России предлагают только на один год.
- В "Нафтогазе" заявляют, что Украина не собирается забыть 22 миллиарда долларов, которые должна Россия.
- "Газпром" официально отказался напрямую поставлять газ в Украину, пока Украина не откажется от своих побед в международных арбитражах.
- "Нафтогаз" видит возможность в том, чтобы "Газпром" отдал Украине три миллиарда долга за Стокгольмский арбитраж прямым поставкам газа.
- Президент РФ заявляет, что Россия готова поставлять газ в Европу только на своих условиях.
О чем договорились в Париже 9 декабря / Инфографика 24 канала
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