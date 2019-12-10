Ми маємо витискати з них максимум: Фурса про газовий контракт з Росією

Росія зацікавлена в укладанні навіть короткострокового транзитного контракту, мінімум на пів року. Натомість Україна має тиснути на довгостроковий контракт.

Про це в прямому ефірі 24 каналу повідомив економічний експерт Сергій Фурса.

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За словами експерта, Україна має витискати максимум із Росії у вирішенні газового питання. Потрібно наполягати на укладенні довгострокового транзитного контракту на базовий термін – десять років. Експерт зазначив, що в газовому питанні позиції України є дуже сильними.

Прогнози щодо газової ситуації

Сергій Фурса відзначив, якщо транзитних договорів не буде, з першого січня розпочнеться газова війна. Росія матиме з цього певний зиск, оскільки відмова від російського газу призведе до значного зростання цін на європейських ринках.

Україна готова до цього. Ми закачали рекордні об'єми до газосховища. Так чи інакше, вони будуть вимушені підписати транзитну угоду,

– прокоментував експерт.

Знижки на газ для України

На думку Сергія Фурси, Україні не потрібні жодні політичні знижки, тому що це завжди означає корупцію. Крім того, де-факто ми взагалі нічого не виграємо від цього газу, який дешевше на 25%.

Що треба знати про переговори щодо газового контракту:

Дія контракту про транзит газу між Україною та Росією завершується 31 грудня 2019 року.

Україна хоче укласти новий довгостроковий контракт, терміном на десять років, натомість в Росії пропонують лише на один рік .

У "Нафтогазі" заявляють, що Україна не збирається забути 22 мільярди доларів, які винна Росія.

"Газпром" офіційно відмовився напряму постачати газ в Україну, доки Україна не відмовиться від своїх перемог у міжнародних арбітражах.

"Нафтогаз" вбачає можливість у тому, щоб "Газпром" віддав Україні три мільярди боргу за Стокгольмський арбітраж прямим постачанням газу.

Президент РФ заявляє, що Росія готова постачати газ у Європу тільки на своїх умовах.



Про що домовились у Парижі 9 грудня / Інфографіка 24 каналу