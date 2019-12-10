21:17
10 груд 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      НОРМАНДСЬКА ЗУСТРІЧ 2019 ДОПІНГ СКАНДАЛ В РОСІЇ ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля
      22:06, 9 грудня
      Вєсті.UA
      20:56, 9 грудня
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      НОРМАНДСЬКА ЗУСТРІЧ 2019 ДОПІНГ СКАНДАЛ В РОСІЇ ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ

      Ми маємо витискати з них максимум: Фурса про газовий контракт з Росією

      211 Читать новость на русском

      Росія зацікавлена в укладанні навіть короткострокового транзитного контракту, мінімум на пів року. Натомість Україна має тиснути на довгостроковий контракт.

      Про це в прямому ефірі 24 каналу повідомив економічний експерт Сергій Фурса.

      Читайте також: Нормандський саміт: США закликали Росію виконувати свої зобов’язання

      За словами експерта, Україна має витискати максимум із Росії у вирішенні газового питання. Потрібно наполягати на укладенні довгострокового транзитного контракту на базовий термін – десять років. Експерт зазначив, що в газовому питанні позиції України є дуже сильними.

      Прогнози щодо газової ситуації

      Сергій Фурса відзначив, якщо транзитних договорів не буде, з першого січня розпочнеться газова війна. Росія матиме з цього певний зиск, оскільки відмова від російського газу призведе до значного зростання цін на європейських ринках. 

      Україна готова до цього. Ми закачали рекордні об'єми до газосховища. Так чи інакше, вони будуть вимушені підписати транзитну угоду,
      – прокоментував експерт.

      Знижки на газ для України

      На думку Сергія Фурси, Україні не потрібні жодні політичні знижки, тому що це завжди означає корупцію. Крім того, де-факто ми взагалі нічого не виграємо від цього газу, який дешевше на 25%. 

      Що треба знати про переговори щодо газового контракту:

      • Дія контракту про транзит газу між Україною та Росією завершується 31 грудня 2019 року.
      • Україна хоче укласти новий довгостроковий контракт, терміном на десять років, натомість в Росії пропонують лише на один рік.
      • У "Нафтогазі" заявляють, що Україна не збирається забути 22 мільярди доларів, які винна Росія.
      • "Газпром" офіційно відмовився напряму постачати газ в Україну, доки Україна не відмовиться від своїх перемог у міжнародних арбітражах.
      • "Нафтогаз" вбачає можливість у тому, щоб "Газпром" віддав Україні три мільярди боргу за Стокгольмський арбітраж прямим постачанням газу.
      • Президент РФ заявляє, що Росія готова постачати газ у Європу тільки на своїх умовах.

       нормандський саміт париж домовленості
      Про що домовились у Парижі 9 грудня / Інфографіка 24 каналу

      Формула Штайнмаєра: від капітуляції до перемоги
      сьогодні
      18045
      Автор: Марина Васильєва
      Теги: Газ Інфографіка Нормандська зустріч 2019 Володимир Путін Новини Росії Новини політики Новини України Україна – Росія Газовий контракт
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 19:02 Плащ-невидимка та кишеньковий кондиціонер – топ-розробки 2019 року
      Ірина Полицька 493
      сьогодні , 18:20 Чи задоволені українці результатами зустрічі у нормандському форматі – опитування
      Андрій Костюк 1072
      сьогодні , 18:10 За кадром нормандського саміту: про спірні питання і майбутнє Донбасу
      Інна Жолобович 1416
      сьогодні , 17:15 Нобелівська премія як вибачення за динаміт: кому і за що дістаються мільйони доларів
      Олесь Друкач 4081
      сьогодні , 16:09 Формула Штайнмаєра: від капітуляції до перемоги
      Ірина Поліщук 18045
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук