МВФ – это искусственное дыхание, – Саакашвили объяснил важность сотрудничества
Грузинский и украинский политик Михаил Саакашвили вскоре может стать вице-премьером в Украине. Он объяснил, почему Украине важно сотрудничать с МВФ и почему именно он хочет заняться этим вопросом.
Саакашвили сравнивает сотрудничество с Международным валютным фондом с аппаратом искусственного дыхания. Об этом политик сказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".
Важно Саакашвили говорит, что Рада будет голосовать за назначение 30 апреля
Сейчас МВФ – это искусственное дыхание. Это не от хорошей жизни. Если бы мы были здоровыми, то нам бы не был нужен МВФ. И надо от этого аппарата отходить, но сейчас нам нужно выжить и отдышаться,
– подчеркнул Саакашвили.
Что известно о возможном назначении Саакашвили
- Информация о том, что Саакашвили может получить назначение в Кабинете Министров Украины появилась 22 апреля 2020 года.
- Ему предложили должность вице-премьер-министра по вопросам реформ.
- Сам политик заявляет, что готов принять предложение, которое ему сделала украинская власть.
- В то же время Владимир Зеленский отметил, что у Саакашвили есть потенциал для поддержки правительства Украины.
- Назначение Саакашвили вице-премьером в украинском правительстве может осложнить отношения между Украиной и Грузией.
- Ранее в Грузии даже заговорили о возможности отзыва своего посла из Украины. Отметим, Саакашвили заочно приговорен в Грузии к шести годам тюрьмы.
Саакашвили и Украина: отношения в датах / Инфографика 24 канала