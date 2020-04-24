МВФ – это искусственное дыхание, – Саакашвили объяснил важность сотрудничества

Грузинский и украинский политик Михаил Саакашвили вскоре может стать вице-премьером в Украине. Он объяснил, почему Украине важно сотрудничать с МВФ и почему именно он хочет заняться этим вопросом.

Саакашвили сравнивает сотрудничество с Международным валютным фондом с аппаратом искусственного дыхания. Об этом политик сказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

Важно Саакашвили говорит, что Рада будет голосовать за назначение 30 апреля

Сейчас МВФ – это искусственное дыхание. Это не от хорошей жизни. Если бы мы были здоровыми, то нам бы не был нужен МВФ. И надо от этого аппарата отходить, но сейчас нам нужно выжить и отдышаться,

– подчеркнул Саакашвили.

Что известно о возможном назначении Саакашвили

Информация о том, что Саакашвили может получить назначение в Кабинете Министров Украины появилась 22 апреля 2020 года.

Ему предложили должность вице-премьер-министра по вопросам реформ.

Сам политик заявляет, что готов принять предложение, которое ему сделала украинская власть.

В то же время Владимир Зеленский отметил, что у Саакашвили есть потенциал для поддержки правительства Украины.

Назначение Саакашвили вице-премьером в украинском правительстве может осложнить отношения между Украиной и Грузией.

Ранее в Грузии даже заговорили о возможности отзыва своего посла из Украины. Отметим, Саакашвили заочно приговорен в Грузии к шести годам тюрьмы.

Саакашвили и Украина: отношения в датах / Инфографика 24 канала