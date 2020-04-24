МВФ – це штучне дихання, – Саакашвілі пояснив важливість співпраці

Грузинський та український політик Міхеїл Саакашвілі незабаром може стати віцепрем'єром в Україні. Він пояснив, чому Україні важливо співпрацювати з МВФ і чому саме він хоче зайнятися цим питанням.

Саакашвілі порівнює співпрацю з Міжнародним валютним фондом з апаратом штучного дихання. Про це політик сказав в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

Важливо Саакашвілі каже, що Рада голосуватиме за його призначення 30 квітня

Наразі МВФ – це штучне дихання. Це не від хорошого життя. Якби ми були здоровими, то нам би не був потрібен МВФ. І треба від цього апарату відходити, але зараз нам треба вижити і віддихатися,

– наголосив Саакашвілі.

Що відомо про можливе призначення Саакашвілі

Інформація про те, що Саакашвілі може отримати призначення в Кабінеті Міністрів України з'явилась 22 квітня 2020 року.

Йому запропонували посаду віцепрем'єр-міністра з питань реформ.

Сам політик заявляє, що є готовим прийняти пропозицію , яку йому зробила українська влада.

, яку йому зробила українська влада. Водночас Володимир Зеленський зазначив, що у Саакашвілі є потенціал для підтримки уряду України.

Призначення Саакашвілі віцепрем'єром в українському уряді може ускладнити стосунки між Україною і Грузією.

Раніше у Грузії навіть заговорили про можливість відкликання свого посла з України. Зауважимо, Саакашвілі заочно засуджений у Грузії до шести років в'язниці.



Саакашвілі та Україна: стосунки у датах / Інфографіка 24 каналу