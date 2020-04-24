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      МВФ – це штучне дихання, – Саакашвілі пояснив важливість співпраці

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      Саакашвілі про важливість співпраці з МВФ
      Саакашвілі про важливість співпраці з МВФ / arena.ua

      Грузинський та український політик Міхеїл Саакашвілі незабаром може стати віцепрем'єром в Україні. Він пояснив, чому Україні важливо співпрацювати з МВФ і чому саме він хоче зайнятися цим питанням.

      Саакашвілі порівнює співпрацю з Міжнародним валютним фондом з апаратом штучного дихання. Про це політик сказав в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

      Важливо Саакашвілі каже, що Рада голосуватиме за його призначення 30 квітня

      Наразі МВФ – це штучне дихання. Це не від хорошого життя. Якби ми були здоровими, то нам би не був потрібен МВФ. І треба від цього апарату відходити, але зараз нам треба вижити і віддихатися,
      – наголосив Саакашвілі.

      Що відомо про можливе призначення Саакашвілі

      • Інформація про те, що Саакашвілі може отримати призначення в Кабінеті Міністрів України з'явилась 22 квітня 2020 року.
      • Йому запропонували посаду віцепрем'єр-міністра з питань реформ.
      • Сам політик заявляє, що є готовим прийняти пропозицію, яку йому зробила українська влада.
      • Водночас Володимир Зеленський зазначив, що у Саакашвілі є потенціал для підтримки уряду України.
      • Призначення Саакашвілі віцепрем'єром в українському уряді може ускладнити стосунки між Україною і Грузією.
      • Раніше у Грузії навіть заговорили про можливість відкликання свого посла з України. Зауважимо, Саакашвілі заочно засуджений у Грузії до шести років в'язниці.

      Саакашвілі та Україна: стосунки у датах
      Саакашвілі та Україна: стосунки у датах / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Альона Захарова
      Теги: Міхеїл Саакашвілі Новини політики Новини України МВФ
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