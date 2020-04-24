МВФ – це штучне дихання, – Саакашвілі пояснив важливість співпраці
Грузинський та український політик Міхеїл Саакашвілі незабаром може стати віцепрем'єром в Україні. Він пояснив, чому Україні важливо співпрацювати з МВФ і чому саме він хоче зайнятися цим питанням.
Саакашвілі порівнює співпрацю з Міжнародним валютним фондом з апаратом штучного дихання. Про це політик сказав в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".
Важливо Саакашвілі каже, що Рада голосуватиме за його призначення 30 квітня
Наразі МВФ – це штучне дихання. Це не від хорошого життя. Якби ми були здоровими, то нам би не був потрібен МВФ. І треба від цього апарату відходити, але зараз нам треба вижити і віддихатися,
– наголосив Саакашвілі.
Що відомо про можливе призначення Саакашвілі
- Інформація про те, що Саакашвілі може отримати призначення в Кабінеті Міністрів України з'явилась 22 квітня 2020 року.
- Йому запропонували посаду віцепрем'єр-міністра з питань реформ.
- Сам політик заявляє, що є готовим прийняти пропозицію, яку йому зробила українська влада.
- Водночас Володимир Зеленський зазначив, що у Саакашвілі є потенціал для підтримки уряду України.
- Призначення Саакашвілі віцепрем'єром в українському уряді може ускладнити стосунки між Україною і Грузією.
- Раніше у Грузії навіть заговорили про можливість відкликання свого посла з України. Зауважимо, Саакашвілі заочно засуджений у Грузії до шести років в'язниці.
Саакашвілі та Україна: стосунки у датах / Інфографіка 24 каналу