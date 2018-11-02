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      САНКЦИИ РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ТАРИФЫ НА ГАЗ

      Мы готовы к сотрудничеству со всеми демократическими силами, – Юлия Тимошенко

      28 Читати новину українською
      Юлия Тимошенко
      Юлия Тимошенко / ba.org.ua

      Юлия Тимошенко заявила об открытости к сотрудничеству с партией "Самопомич", Анатолием Гриценко и Святославом Вакарчуком.

      Об этом она отметила на пресс-конференции во Львове.

      "Мы готовы к сотрудничеству с партией "Самопомич", со Святославом Вакарчуком, если он пойдет в политику, с "Гражданской позицией" Анатолия Гриценко. Мы стремимся объединить в работе на Украину все демократические силы. Мы стремимся создать общую, сильную национальную команду с правильной стратегией и с результатом, который будет не на бумаге, не в отчетах, не в пропагандистских сюжетах, а так, чтобы люди почувствовали на собственном опыте, что страна меняется. И тогда люди начнут возвращаться в Украину. Вот это будет адекватная оценка изменений", – убеждена лидер "Батькивщины".

      Юлия Тимошенко предложила оценивать поддержку политических сил по результатам местных выборов.

      "По результатам последних местных выборов в апреле наша команда получила свыше 35% на выборах депутатов в ОТГ, – напомнила она и заметила, что это и является социсследованиям электоральных настроений в стране. – Это свидетельствует о том, что и на президентских, и на парламентских выборах наша команда одержит победу".

      Теги: Новости политики Юлия Тимошенко ВО Батьківщина Анатолий Гриценко Святослав Вакарчук Самопомич
      Источник: 24 Канал
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