Мы готовы к сотрудничеству со всеми демократическими силами, – Юлия Тимошенко

Юлия Тимошенко заявила об открытости к сотрудничеству с партией "Самопомич", Анатолием Гриценко и Святославом Вакарчуком.

Об этом она отметила на пресс-конференции во Львове.

"Мы готовы к сотрудничеству с партией "Самопомич", со Святославом Вакарчуком, если он пойдет в политику, с "Гражданской позицией" Анатолия Гриценко. Мы стремимся объединить в работе на Украину все демократические силы. Мы стремимся создать общую, сильную национальную команду с правильной стратегией и с результатом, который будет не на бумаге, не в отчетах, не в пропагандистских сюжетах, а так, чтобы люди почувствовали на собственном опыте, что страна меняется. И тогда люди начнут возвращаться в Украину. Вот это будет адекватная оценка изменений", – убеждена лидер "Батькивщины".

Юлия Тимошенко предложила оценивать поддержку политических сил по результатам местных выборов.

"По результатам последних местных выборов в апреле наша команда получила свыше 35% на выборах депутатов в ОТГ, – напомнила она и заметила, что это и является социсследованиям электоральных настроений в стране. – Это свидетельствует о том, что и на президентских, и на парламентских выборах наша команда одержит победу".