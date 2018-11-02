18:36
2 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      САНКЦІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ТАРИФИ НА ГАЗ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Путінський бункер для терористів. В РФ заборонили реп-батли
      Вєсті Кремля
      21:48, 1 листопада
      Вєсті.UA. Фіаско Гриценка. 322 високопосадовці потрапили у немилість Путіна
      Вєсті.UA
      19:20, 1 листопада
      Нові схеми чорних реєстраторів, або Як віджати квартиру нардепа
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Перші ЕОМ
      Згадати все
      23:00, 30 жовтня
      Телеканал новин 24 Новини Новини політики
      САНКЦІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ТАРИФИ НА ГАЗ

      Ми готові до співпраці з усіма демократичними силами, – Юлія Тимошенко

      132 Читать новость на русском
      Юлія Тимошенко
      Юлія Тимошенко / ba.org.ua

      Юлія Тимошенко заявила про відкритість до співпраці з партією "Самопоміч", Анатолієм Гриценком та Святославом Вакарчуком.

      Про це вона зазначила на прес-конференції у Львові.

      "Ми готові до співпраці з партією "Самопоміч", зі Святославом Вакарчуком, якщо він піде у політику, із "Громадянською позицією" Анатолія Гриценка. Ми прагнемо об’єднати в роботі на Україну всі демократичні сили. Ми прагнемо створити спільну, сильну національну команду з правильною стратегією та з результатом, який буде не на папері, не у звітах, не в пропагандистських сюжетах, а так, щоб люди відчули на власному досвіді, що країна змінюється. І тоді люди почнуть повертатися до України. Ось це буде адекватна оцінка змін", – переконана лідер "Батьківщини".

      Юлія Тимошенко запропонувала оцінювати підтримку політичних сил за результатами місцевих виборів.

      "За результатами останніх місцевих виборів у квітні наша команда отримала понад 35% депутатів на виборах в ОТГ, – нагадала вона і зауважила, що це і є соцдослідженням електоральних настроїв в країні. – Це свідчить про те, що і на президентських, і на парламентських виборах наша команда здобуде перемогу".

      Теги: Новини політики Юлія Тимошенко ВО Батьківщина Самопоміч Святослав Вакарчук Анатолій Гриценко
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Вакарчук и Зеленский как предохранители для старой политической элиты
      сьогодні , 17:00 Вакарчук и Зеленский как предохранители для старой политической элиты
      Олександр Гаврутенко
      Чому не можна палити листя і траву та яке за це покарання?
      сьогодні , 16:30 Чому не можна палити листя і траву та яке за це покарання?
      Батуринська трагедія: чому 2 листопада в Україні – день пам'яті
      сьогодні , 16:05 Батуринська трагедія: чому 2 листопада в Україні – день пам'яті
      Євгенія Мазур
      Операция "Прикрытие": почему санкционный список России виглядит именно так
      сьогодні , 15:00 Операция "Прикрытие": почему санкционный список России виглядит именно так
      Блог Соцмережі
      Найкращі фільми листопада: що подивитись наприкінці осені
      сьогодні , 14:00 Найкращі фільми листопада: що подивитись наприкінці осені
      Уляна Корицька
      Раптова хвороба Путіна набагато серйозніша, – Independent
       15 лютого , 09:13
      Скандал тижня у соцмережах: Вакарчук розділив українців
       9 квітня 2017 , 23:35
      Китайці радять Україні розстрілювати корупціонерів
       26 листопада 2016 , 09:01 3
      Путін безсовісно використовує День перемоги, – Bild
       10 травня 2017 , 16:28
      Вектор на дестабілізацію може стати трендом політичного сезону, – нардеп Фельдман
       6 вересня , 15:08
      Російські окупанти заявили, що випустили із СІЗО в Криму ще 3 українських моряків
       сьогодні , 11:42
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук