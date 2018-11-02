Ми готові до співпраці з усіма демократичними силами, – Юлія Тимошенко

Юлія Тимошенко заявила про відкритість до співпраці з партією "Самопоміч", Анатолієм Гриценком та Святославом Вакарчуком.

Про це вона зазначила на прес-конференції у Львові.

"Ми готові до співпраці з партією "Самопоміч", зі Святославом Вакарчуком, якщо він піде у політику, із "Громадянською позицією" Анатолія Гриценка. Ми прагнемо об’єднати в роботі на Україну всі демократичні сили. Ми прагнемо створити спільну, сильну національну команду з правильною стратегією та з результатом, який буде не на папері, не у звітах, не в пропагандистських сюжетах, а так, щоб люди відчули на власному досвіді, що країна змінюється. І тоді люди почнуть повертатися до України. Ось це буде адекватна оцінка змін", – переконана лідер "Батьківщини".

Юлія Тимошенко запропонувала оцінювати підтримку політичних сил за результатами місцевих виборів.

"За результатами останніх місцевих виборів у квітні наша команда отримала понад 35% депутатів на виборах в ОТГ, – нагадала вона і зауважила, що це і є соцдослідженням електоральних настроїв в країні. – Це свідчить про те, що і на президентських, і на парламентських виборах наша команда здобуде перемогу".