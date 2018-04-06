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Мы идем к очистке антикоррупционных органов от предателей, – Лещенко

86 Читати новину українською
Сергей Лещенко выразил свое мнение об отчетности антикорупционеров
Сергей Лещенко выразил свое мнение об отчетности антикорупционеров / 15minut.org

Ситуация, которая сложилась с руководителем Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назаром Холодницким и директором Антикоррупционного бюро Артемом Сытником, поможет Украине очистить антикоррупционные органы от предателей.

Об этом народный депутат БПП Сергей Лещенко сообщил в прямом эфире 24 каналу.

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Сергей Лещенко считает, что доказательства разговора Холодницкого, которые предоставили на суд общества более чем убедительны. Он заявил, что если прокурор, вместо того, чтобы защищать интересы граждан, которые наняли его на работу, будет защищает интересы фигурантов внедрений, то такому человеку не место в прокуратуре.

Он может быть частным адвокатом, защищать таких фигурантов и получать за это зарплату, и в этом случае он будет на своем месте. Но если он отстаивает интересы общества, то он не должен сливать информацию фигурантам или помогать им избежать ответственности,
– сказал нардеп.

Также Лещенко считает, что Холодницкий и фигуранты дела, в том числе должностные лица САП, связаны, ведь человек, который обещала взятку Уляне Супрун – это друг руководителя САП.

В чем обвиняют Назара Холодницкого? Генпрокуратура начала расследование из-за обнародованых записей разговоров Холодницкого. Директор Антикоррупционного бюро Артем Сытник объяснил, что в деле Холодницкого речь идет о "сливе" информации фигурантам, давление на чиновников и судей. По его словам, во время прослушивания кабинета руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры удалось зафиксировать информацию о давлении на определенных должностных лиц, в отношении которых были производства, а само прослушивание длилось почти месяц.

Теги: Новости политики Новости Украины Назар Холодницкий САП Сергей Лещенко
Источник: 24 Канал
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