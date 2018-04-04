Украина теряет доверие к антикоррупционным органам

Об этом сообщил в эфире 24 Канала народный депутат, заместитель председателя комитета по вопросам противодействия коррупции Виктор Чумак.

"Надеюсь, что НАБУ останется правоохранительным органом, которому можно доверять. Как по мне, Холодницкий сегодня был не очень убедителен, хотя на ответы некоторых вопросов зал аплодировал. Это те же вопросы, которые могли консолидировать людей, которых можно назвать апологетами клептократии", – отметил Виктор Чумак.

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Все конкурсы, которые у нас происходят чень четко и тщательно контролируются властью. На своих должностях находятся случайные люди. Это люди, которые согласованы между собой этими группами влияния во власти, поэтому никого случайного во власти нет.

Напомним, генпрокурор Юрий Луценко обратился в квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров с представлением о снятии Назара Холодницкого с должности заместителя генпрокурора и руководителя Специализированной Антикоррупционной прокуратуры.