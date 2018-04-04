Україна втрачає довіру до антикорупційних органів

Про це повідомив у ефірі 24 Каналу народний депутат, заступник голови комітету з питань протидії корупції Віктор Чумак .

"Сподіваюся, що НАБУ залишиться тим правоохоронним органом, якому можна довіряти. Як на мене, Холодницький сьогодні був не дуже переконливий, хоча на відповіді деяких питань зал аплодував. Це ті самі питання, які могли консолідувати людей, яких можна назвати апологетами клептократії", – зазначив Віктор Чумак.

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Всі конкурси, які у нас відбуваються дуже чітко і ретельно контролюються владою. На своїх посадах перебувають невипадкові люди. Це люди, які узгоджені між собою цими групами впливу у владі, тому нікого випадкового у владі немає.

Нагадаємо, генпрокурор Юрій Луценко звернувся до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів з поданням про зняття Назара Холодницького з посади заступника генпрокурора та керівника Спеціалізованої Антикорупційної прокуратури.