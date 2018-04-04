Виступ Холодницького схожий на сміхопанораму, – експерт

Ситуацію у Верховній Раді прокоментував юрист, експерт у сфері антикорупційної політики Олександр Леменов у ефірі 24 Каналу. У середу, 4 квітня, депутати слухали звіти головних антикорупціонерів країни – Назара Холодницького і Артема Ситника.

За словами експерта, деякі відповіді нардепів були абсолютно не суттєвими. Те, що зазначав очільник спеціалізованої вищої Генпрокуратури на певні провокативні питання Олега Ляшка викликає щиру посмішку, тому що обоє мають темні плями на репутації. Якщо Ляшко – то це його активи, якщо Холодницький – то це безпосередньо стосується його плівок, які були опубліковані антикорупційним бюро і прослухавши їх, не було ніяких здивувань, все склалося в один єдиний пазл.

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"Назар Холодницький, на мою особисту думку, має піти з посади, тим самим звільнивши її для наступника. На запитання Сергія Лещенка, ким бачить Назар Холодницький свого заступника, той віджартувався, що саме його. Насправді, ситуація не смішна і не весела. Антикорупційні органи між собою ніяк не можуть прийти до єдиної цілі. На жаль, лише єдиний орган досудового розслідування, який дійсно незалежний – це національне корупційне бюро, яке демонструє результати, які очікується від громадян", – наголосив експерт Артем Ситник.

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У суспільства є ще інша вимога, яка стосується топ-корупціонерів, але, на жаль, без Антикорупційного суду це є неможливим. Щодо спеціалізованої антикорупційної прокуратури, спілкуючись зі співробітниками САП, і бачачи, що робить очільник відповідного структурного підрозділу Генеральної прокуратури, є надія на їх нормальне функціонування, але за іншого керівника.

Холодницький міг тихо і спокійно піти з посади ще тиждень тому, коли тільки почала розгортатися ситуація. Вище політичне керівництво держави пішло б на відповідний крок. Враховуючи те, що він відмовився давати зразки свого голосу для експертизи, у Верховній Раді "огризався" депутатам, то це може й не закінчитись простим звільненням з посади. Цілком можливо, що цю справу будуть доводити до суду,

– зазначив юрист.

Громадянське суспільство та журналістське середовище мають правильно висвітлювати ситуацію, не як війну між антикорупційними органами, а просто як ситуацію, коли один новостворений орган очолила людина, яка очолювати його не мала. Саме тому політики будуть намагатися використати цю ситуацію для дискредитації всієї новоствореної структури антикорупційних органів.