Холодницький відреагував на оприлюднення запису слідчих дій щодо нього

Голова Спеціальної антикорупційної прокуратури Назар Холодницький заявив, що має пояснення на усі обвинувачення з боку НАБУ.

Про це він розповів у коментарі ТСН.

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"У Раді все прокоментую. Будемо битися", – зауважив головний антикорупційний прокурор.

Додамо, що вже під час виступу з трибуни парламенту Холодницький зауважив, що є готовим прокоментувати кожне своє слово є у оприлюднених матеріалах.

Я як прокурор, як процесуальний керівник у своїх провадженнях є готовим коментувати, і я буду це робити. Те, що було оприлюднено. – хороша гра на публіку, нарізка всіх слів. Я хочу побачити увесь запис, особливо, коли прийшли та просто втупу, вибачте на слові, взяли кагал обшуків у бізнемена, у людини, яка будує житло. І мені як прокурору не можуть нічого пояснити. Це є тиском на бізнес,

– підкреслив він.

За його словами, він робитиме усе, аби "маски-шоу дійсно були стоп, а не тероризували бізнесменів".

Нагадаємо, раніше НАБУ оприлюднило фрагменти розсекречених матеріалів негласних слідчих дій щодо очільника Назара Холодницького, який очолює САП.