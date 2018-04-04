Холодницкий отреагировал на обнародование записи следственных действий в отношении него

Глава Специальной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что имеет объяснения на все обвинения со стороны НАБУ.

Об этом он рассказал в комментарии ТСН.

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"В Раде все прокомментирую. Будем биться", – отметил главный антикоррупционный прокурор.

Добавим, что уже во время выступления с трибуны парламента Холодницкий отметил, что готов прокомментировать каждое свое слово в обнародованных материалах.

Я как прокурор, как процессуальный руководитель в своих производствах готов комментировать, и я буду это делать. То, что было обнародовано – хорошая игра на публику, нарезка всех слов. Я хочу увидеть всю запись, особенно, когда пришли и просто тупо, извините, взяли кагал обысков у бизнесмена, у человека, который строит жилье. И мне как прокурору не могут ничего объяснить. Это является давлением на бизнес,

– подчеркнул он.

По его словам, он будет делать все, чтобы "маски-шоу действительно были стоп, а не терроризировали бизнесменов".

Напомним, ранее НАБУ обнародовало фрагменты рассекреченных материалов негласных следственных действий относительно главы Назара Холодницкого, который возглавляет САП.