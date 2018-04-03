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Сытник рассказал новые детали в деле Холодницкого

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Руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого ждут 3 апреля на допрос в Генпрокуратуру. Он должен начаться в 10 часов. Довольно долго директор НАБУ не разглашал вообще по какому делу понадобилось следить за главным антикоррупционным прокурором страны.

Рыбки могут не только успокаивать и приносить пользу. В случае с Назаром Холодницким все как раз наоборот.В аквариуме главы САП разместили жучок, который открыл очень много для следствия. Директор НАБУ, правда, неохотно в разговоре с журналистами озвучивает в каких делах фигурирует фамилия еще до недавнего времени его партнера в борьбе с коррупцией. И объясняет, делает это исключительно в интересах следствия.

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Одним из таких дел стала попытка дать взятку и.о. министра здравоохранения Ульяне Супрун. В связи с этим было начато расследование в отношении помощника Олега Ляшко Олега Богачева и мэра Вишневого Ильи Дидкова. Они пытались через министра помочь получить новое оборудование одной из больниц.

Вторым делом, о котором вскользь упомянул Сытник, оказались хищения в Одесском горсовете. Когда туда с обысками зашли силовики, их встретили пустые кабинеты. А отдельные фигуранты дела вообще оказались за границей или на лечении.

Очередным эпизодом стало дело заместителя министра юстиции Натальи Севастьяновой и судьи европейского суда по правам человека Анны Юдковской – жены депутата из Народного Фронта Логвинского. Тогда по версии прокуратуры заместитель министра сфальсифицировала дело компании, связанной с Логвинским, таким образом, чтобы фирма получила 54 миллионов гривен возмещения.

Кроме того, директор НАБУ отметил, что вопросы к главе САП возникли и относительно нескольких дел по декларациям чиновников. В частности по делу главы НАПК Натальи Корчак, которая со своими заместителями выписывали себе огромные премии. А также по делу собственника неплатежеспособного банка "Финансовая инициатива", принадлежащего бизнесмену Олегу Бахматюку.

Несмотря на это Сытник не уточняет детали дел и как именно Холодницкий влиял на дела. Лишь намекнул что Холодницкому шьется два эпизода: административный, за который будут просить увольнения председателя САП, и криминального, здесь ответственность жестче – лишение свободы.

Чтобы провернуть такую операцию, пояснил директор НАБУ, агентству пришлось пойти на сотрудничество с департаментом ГПУ, который журналисты обвиняют в подконтрольности нардепам и друзьям президента Игорю Кононенко и Александру Грановскому. Запись разговоров из кабинета Назара Холодницкого пообещали опубликовать, как только это не будет угрожать следствию.

Напомним, 29 марта директор Антикоррупционного бюро Артем Сытник признал факт сотрудничества НАБУ с Генпрокуратурой в деле против руководителя САП Назара Холодницкого. В пятницу, 30 марта, Луценко обратился в квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров с представлением об увольнении Холодницкого. Холодницкий уже отреагировал на такое решение Луценко. И заявил, что придет на допрос в ГПУ 3 апреля.

Автор: Алексей Кондаков
Теги: Новости Украины ГПУ САП Назар Холодницкий НАБУ Артем Сытник
Источник: 24 Канал
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