10:05
3 квіт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
9°C
10°C 2°C
  • середа
    15°C 6°C
  • четвер
    13°C 8°C
  • п'ятниця
    14°C 6°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
4G Е-ДЕКЛАРУВАННЯ НАЗАР ХОЛОДНИЦЬКИЙ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Росія взялася за пошану релігії. Перший дрон пошти Росії – у мотлох
Вєсті Кремля
22:27, 2 квітня
Вєсті.UA. Статки Тимошенко з неба. Великий поет Добкін
Вєсті.UA
21:36, 2 квітня
Чому ветерани АТО не можуть отримати посвідчення інваліда, а чиновники ним спекулюють
ЦРУ
22:05, 29 березня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати все. Ан-225 Мрія: український гігант
Згадати все
21:30, 2 квітня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
4G Е-ДЕКЛАРУВАННЯ НАЗАР ХОЛОДНИЦЬКИЙ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Ситник розповів нові деталі у справі Холодницького

190

Керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького чекають 3 березня на допиті в Генпрокуратурі. Він має розпочатися о 10 годині. Досить довго директор НАБУ не розголошував взагалі в якій справі знадобилось стежити за головним антикорупційним прокурором країни.

Рибки не лише можуть заспокоювати та приносити користь. У випадку з Назаром Холодницьким все якраз навпаки.В акваріумі голови САП розмістили жучок, який відкрив дуже багато для слідства. Директор НАБУ, щоправда, неохоче в розмові з журналістами озвучує у яких справах фігурує прізвище, ще донедавна його партнера в боротьбі з корупцією. Та пояснює, робить це виключно в інтересах слідства.

Читайте також: Ситник розповів, через що почали розслідування проти Холодницького

Однією з таких справ стала спроба дати хабара в.о. міністра охорони здоров'я Уляні Супрун. У зв'язку з цим було розпочато розслідування щодо помічника Олега Ляшка Олега Богачова та мера Вишневого Іллі Дідкова. Вони намагалися через міністра допомогти отримати нове обладнання одній з лікарень.

Другою справою, про яку мимохіть згадав Ситник, виявилися розкрадання в Одеській міськраді. Коли туди з обшуками зайшли силовики, їх зустріли порожні кабінети. А окремі фігуранти справи взагалі опинилися за кордоном, або на лікуванні.

Черговим епізодом стала справа заступниці міністра юстиції Наталії Севастьянової та судді європейського суду з прав людини Анни Юдковської – дружини депутата Народного Фронту Логвинського. Тоді за версією прокуратури заступник міністра сфальсифікувала справу компанії пов'язаної з Логвинським проти України таким чином аби фірма отримала 54 мільйонів гривень відшкодування.

Окрім того, директор НАБУ зазначив, що питання до голови САП виникли й щодо кількох справ по деклараціях високопосадовців. Зокрема у справі голови НАЗК Наталії Корчак, яка зі своїми заступниками виписували собі величезні премії. А також у справі власника неплатоспроможного банку "Фінансова ініціатива", що належить бізнесмену Олегу Бахматюку.

Попри це Ситник не уточнює деталі справ та як саме Холодницький впливав на справи. Лише натякнув що Холодницькому шитимуть два епізоди: адміністративний, за який проситимуть звільнення голови САП, та кримінального тут відповідальність жорсткіша – позбавлення волі.

Аби провернути таку операцію, пояснив директор НАБУ, агентству довелося піти на співпрацю з департаментом ГПУ, який журналісти звинувачують у підконтрольності нардепам та друзям президента Ігорю Кононенку та Олександру Грановському. Запис розмов з кабінету Назара Холодницького пообіцяли опублікувати, щойно це не загрожуватиме слідству.

Нагадаємо, 29 березня директор Антикорупційного бюро Артем Ситник визнав факт співпраці НАБУ із Генпрокуратурою у справі проти керівника САП Назара Холодницького. У п’ятницю, 30 березня, Луценко звернувся до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів з поданням щодо звільнення Холодницького. Холодницький вже відреагував на таке рішення Луценка. І заявив, що прийде на допит у ГПУ 3 квітня.

Автор: Олексій Кондаков
Теги: НАБУ САП Назар Холодницький Артем Ситник ГПУ Новини України
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Папа Римский закрыл ад
сьогодні, 10:00 Папа Римский закрыл ад
Іван Яковина 86
Закон про добровольців досі не працює: чому захисники України не мають права бути її громадянами
сьогодні, 08:42 Закон про добровольців досі не працює: чому захисники України не мають права бути її громадянами
Ольга Бродська 322
Головні новини 2 квітня: негода відступає, неспокійно на Донбасі та День про аутизм
сьогодні, 08:13 Головні новини 2 квітня: негода відступає, неспокійно на Донбасі та День про аутизм
514
Хто прикриває земельне рейдерство в Україні та коли буде покарано винних
2 квітня, 23:00 Хто прикриває земельне рейдерство в Україні та коли буде покарано винних
Єгор Соболєв 209
Путину приготовиться: новый советник Трампа – самый ярый критик режима РФ
2 квітня, 22:01 Путину приготовиться: новый советник Трампа – самый ярый критик режима РФ
Злой Одессит 1699
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук