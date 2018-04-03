Ситник розповів нові деталі у справі Холодницького

Керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького чекають 3 березня на допиті в Генпрокуратурі. Він має розпочатися о 10 годині. Досить довго директор НАБУ не розголошував взагалі в якій справі знадобилось стежити за головним антикорупційним прокурором країни.

Рибки не лише можуть заспокоювати та приносити користь. У випадку з Назаром Холодницьким все якраз навпаки.В акваріумі голови САП розмістили жучок, який відкрив дуже багато для слідства. Директор НАБУ, щоправда, неохоче в розмові з журналістами озвучує у яких справах фігурує прізвище, ще донедавна його партнера в боротьбі з корупцією. Та пояснює, робить це виключно в інтересах слідства.

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Однією з таких справ стала спроба дати хабара в.о. міністра охорони здоров'я Уляні Супрун. У зв'язку з цим було розпочато розслідування щодо помічника Олега Ляшка Олега Богачова та мера Вишневого Іллі Дідкова. Вони намагалися через міністра допомогти отримати нове обладнання одній з лікарень.

Другою справою, про яку мимохіть згадав Ситник, виявилися розкрадання в Одеській міськраді. Коли туди з обшуками зайшли силовики, їх зустріли порожні кабінети. А окремі фігуранти справи взагалі опинилися за кордоном, або на лікуванні.



Черговим епізодом стала справа заступниці міністра юстиції Наталії Севастьянової та судді європейського суду з прав людини Анни Юдковської – дружини депутата Народного Фронту Логвинського. Тоді за версією прокуратури заступник міністра сфальсифікувала справу компанії пов'язаної з Логвинським проти України таким чином аби фірма отримала 54 мільйонів гривень відшкодування.



Окрім того, директор НАБУ зазначив, що питання до голови САП виникли й щодо кількох справ по деклараціях високопосадовців. Зокрема у справі голови НАЗК Наталії Корчак, яка зі своїми заступниками виписували собі величезні премії. А також у справі власника неплатоспроможного банку "Фінансова ініціатива", що належить бізнесмену Олегу Бахматюку.



Попри це Ситник не уточнює деталі справ та як саме Холодницький впливав на справи. Лише натякнув що Холодницькому шитимуть два епізоди: адміністративний, за який проситимуть звільнення голови САП, та кримінального тут відповідальність жорсткіша – позбавлення волі.

Аби провернути таку операцію, пояснив директор НАБУ, агентству довелося піти на співпрацю з департаментом ГПУ, який журналісти звинувачують у підконтрольності нардепам та друзям президента Ігорю Кононенку та Олександру Грановському. Запис розмов з кабінету Назара Холодницького пообіцяли опублікувати, щойно це не загрожуватиме слідству.

Нагадаємо, 29 березня директор Антикорупційного бюро Артем Ситник визнав факт співпраці НАБУ із Генпрокуратурою у справі проти керівника САП Назара Холодницького. У п’ятницю, 30 березня, Луценко звернувся до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів з поданням щодо звільнення Холодницького. Холодницький вже відреагував на таке рішення Луценка. І заявив, що прийде на допит у ГПУ 3 квітня.