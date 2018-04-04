Холодницький і Ситник прозвітують у Верховній Раді

Замість прихованих жучків і кулуарних розмов – публічні заяви у Верховній Раді. У середу, 4 квітня, депутати чекають на звіти головних антикорупціонерів країни – Назара Холодницького і Артема Ситника.

Про це розповіла у ефірі 24 Каналу Анастасія Кримова.

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Народні депутати хочуть з перших вуст почути що ж насправді відбувається між двома антикорупційними органами. Тож і запросили їх сьогодні, 4 квітня на 12:30 зі звітом до Верховної Ради.

Нашу фракцію обурює сьогоднішня ситуація, яка склалася у роботі органів по боротьбі з корупцією у вищих ешелонах влади,

– наголосив голова фракції Народний фронт Максим Бурбак.

За словами народного депутата Сергія Березенка, хотілося б, щоб їхня робота була сконцентрована на допомозі один одному в боротьбі з корупцією. Парламентарі хотіли б зрозуміти походження цього конфлікту, справедливість обвинувачень, для того, щоб зробити свої певні висновки.

Втручатися у роботу НАБУ та САБ депутати не мають права. Якщо провину Холодницького доведуть в суді, його звільнення все ж таки підтримають. Керівника спеціалізованої антикорупційної прокуратури підозрюють у підбурюванні свідків до надання неправдивих свідчень, розголошуванні відомостей досудового розслідування.

Я думаю, що загрозою для антикорупційних органів є збереження подальших антикорупційних змов та альянсів, які гальмують як розслідування, так і дискредитують саму антикорупційну боротьбу,

– зазначив народний депутат Сергій Лещенко.

За останньою інформацією, НАБУ вже підтвердили що Артем Ситник з’явиться у парламенті зі звітом на 12:30.