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Холодницкий и Сытник отчитаются в Верховной Раде

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Вместо скрытых жучков и кулуарных разговоров – публичные заявления в Верховной Раде. В среду, 4 апреля, депутаты ждут отчеты главных антикоррупционеров страны – Назара Холодницкого и Артема Сытника.

Об этом рассказала в эфире 24 Канала Анастасия Крымова.

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Народные депутаты хотят из первых уст услышать что же происходит между двумя антикоррупционными органами. Поэтому и пригласили их сегодня, 4 апреля на 12:30 отчетаться в Верховную Раду.

Нашу фракцию возмущает сегодняшняя ситуация, которая сложилась в работе органов по борьбе с коррупцией в высших эшелонах власти,
– отметил председатель фракции Народный фронт Максим Бурбак.

По словам народного депутата Сергея Березенко, хотелось бы, чтобы их работа была сконцентрирована на помощи друг другу в борьбе с коррупцией. Парламентарии хотели бы понять происхождение этого конфликта, справедливость обвинений, для того, чтобы сделать свои определенные выводы.

Вмешиваться в работу НАБУ и САБ депутаты не имеют права. Если вину Холодницкого докажут в суде, его увольнение все же поддержат. Руководителя специализированной антикоррупционной прокуратуры подозревают в подстрекательстве свидетелей к даче ложных показаний, разглашении сведений предварительного расследования.

Я думаю, что угрозой для антикоррупционных органов является сохранение дальнейших антикоррупционных заговоров и альянсов, которые тормозят как расследование, так и дискредитируют саму антикоррупционную борьбу,
– отметил народный депутат Сергей Лещенко.

По последней информации, НАБУ уже подтвердили что Артем Сытник появится в парламенте с отчетом на 12:30.

Теги: Новости Украины Новости политики Назар Холодницкий Артем Сытник Верховная Рада
Источник: 24 Канал
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