Выступление Холодницкого похоже на смехопанораму, – эксперт

Ситуацию в Верховной Раде прокомментировал юрист, эксперт в сфере антикоррупционной политики Александр Леменов в эфире 24 Канала. В среду, 4 апреля, депутаты слушали отчеты главных антикоррупционеров страны – Назара Холодницкого и Артема Сытника.

По словам эксперта, некоторые ответы нардепов были абсолютно несущественными. То, что отвечал глава специализированной высшей Генпрокуратуры на определенные провокационные вопросы Олега Ляшко, вызывает искреннюю улыбку, потому что оба имеют темные пятна на репутации. Если Ляшко – это его активы, если Холодницкий – то это непосредственно касается его пленок, которые были опубликованы антикоррупционным бюро, и, прослушав их, не было никакого удивления, все сложилось в один единый пазл.

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"Назар Холодницкий, по моему личному мнению, должен уйти с должности, тем самым освободив ее для преемника. На вопрос Сергея Лещенко, кем видит Назар Холодницкий своего заместителя, тот отшутился, что именно его. На самом деле, ситуация не смешная и не веселая. Антикоррупционные органы между собой никак не могут прийти к единой цели. К сожалению, только единственный орган досудебного расследования, который действительно независимый – это национальное коррупционное бюро, которое демонстрирует результаты, которые ожидаются от граждане", – подчеркнул эксперт Артем Сытник.

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У общества есть еще другое требование, которое касается топ-коррупционеров, но, к сожалению, без Антикоррупционного суда это невозможно. Что касается специализированной антикоррупционной прокуратуры, общаясь с сотрудниками САП, и видя, что делает руководитель соответствующего структурного подразделения Генеральной прокуратуры, есть надежда на их нормальное функционирование, но при другом руководителе.

Холодницкий мог тихо и спокойно уйти с должности еще неделю назад, когда только начала разворачиваться ситуация. Высшее политическое руководство государства пошло бы на соответствующий шаг. Учитывая то, что он отказался давать образцы своего голоса для экспертизы, в Верховной Раде "огрызался" депутатам, то это может и не закончиться простым увольнением с должности. Вполне возможно, что это дело будут доводить до суда,

– отметил юрист.

Гражданское общество и журналистская среда должны правильно освещать ситуацию, не как войну между антикоррупционными органами, а просто как ситуацию, когда один новосозданный орган возглавил человек, который возглавлять его не должен был. Именно поэтому политики будут пытаться использовать эту ситуацию для дискредитации всей новосозданной структуры антикоррупционных органов.